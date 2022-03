Eerste Oploop Podium Café Oranjebuurt na coronastop gaat over geschiedenis Noorderplantsoen

nieuws

Tijdens het Oploop Podium wordt er onder andere gesproken over de geschiedenis van het Noorderstation. Foto: Het Utrechts Archief - Catalogusnummer 162908, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91805465

Het Oploop Podium Café in de Oranjebuurt gaat zondag weer van start. Het afgelopen half jaar lag het café vanwege de coronapandemie stil.

Zondagmiddag staat er direct ook een interessant programma op stapel. “We hebben Janke Sinnema bereid gevonden om een geschiedenisverhaal te vertellen”, laat de organisatie weten. “Met behulp van een Powerpointpresentatie gaan we het hebben over de geschiedenis van het Noorderstation. Daarnaast is schrijver Tim de Graaf te gast die zijn nieuwe boek ‘Berichten van achter de horizon, brieven aan Cees’ presenteert. De middag wordt afgesloten met Erik Mertens die de werking van een klein draaiorgel laat zien, waarbij er ook muziek is te horen.”

Het Oploop Podium Café wordt gehouden in Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg, en begint om 16.30 uur en duurt tot 17.30 uur. “Daarbij nemen we nog steeds de regels rond corona in acht.”