Bouw Feringa Building weer vertraagd; eerste groepen volgend jaar zomer in nieuw gebouw

De eerste onderzoeksgroepen van de ‘Faculty of Science and Engineering’ van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen pas volgend jaar zomer hun intrek nemen in het Feringa Building op de Zernike Campus. Dat liet een bestuurslid van de faculteit donderdag weten aan de UKrant. Daarmee loopt ook de oplevering van het hele gebouw vertraging op.

In eerste instantie zouden de eerste studenten het Feringa Building eind vorig jaar gaan betrekken. Eind 2020 werd bekend dat dat niet ging lukken en werden de eerste verhuizingen naar het pand uitgesteld tot komende zomer. Nu schuift deze verhuizing een jaar op naar medio 2023. In dezelfde periode stond eigenlijk ook de oplevering gepland van het hele gebouw, maar ook deze datum schoof gedurende de bouw steeds verder vooruit. Nu denkt de universiteit dat het hele Feringa Building in 2025 klaar is.

Corona onder de bouwvakkers, personeelswisselingen , late levering van materialen en veranderingen in het ontwerp zijn volgens de faculteit de oorzaak voor de vertraging. De universiteit was al enige tijd op de hoogte van de latere oplevering van het gebouw. Een domper voor de studenten en medewerkers, die nu te maken hebben met ruimtetekort.

Het gebouw vervangt het huidige Nijenborgh 4 gebouw. Het nieuwe gebouw zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.