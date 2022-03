Opkomstcijfers verkiezingen zijn reden tot zorg: “Je moet minimaal boven de 60% komen”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Politieke partijen in de gemeente Groningen zijn niet tevreden met het opkomstcijfer bij de gemeentelijke verkiezingen. Om 21.00 uur maakte de gemeente Groningen bekend dat het opkomstcijfer 54,4% bedraagt.

“Het enige wat positief is, is dat er meer mensen dan vier jaar geleden hebben gestemd”, reageert Benni Leemhuis van GroenLinks. “In 2018 hadden we een opkomstcijfer van 44%. Dat was dramatisch laag. Nu zitten we ruim over de helft, en ik vind dat zorgelijk. Bij gemeenteraadsverkiezingen moet je toch wel minimaal boven de 60% komen. Dus we zullen de komende jaren hard aan het werk moeten om de lokale politiek in de spotlights te krijgen. Om mensen daarbij te betrekken. Daar ligt een grote uitdaging.”

SP: “Hoe hoger hoe beter”

Lijsttrekker Jimmy Dijk van de SP is het met Leemhuis eens: “Bij het opkomstpercentage geldt dat hoe hoger deze is, hoe beter het is. Dat we vandaag op 54% komen, dat is bizar laag. We hebben de komende jaren echt veel werk te doen.” Dijk weet ook waar het aan ligt: “De laatste jaren zie je dat de opkomst vooral in de noordelijke Stadswijken tegen valt. Dat heeft verschillende oorzaken, waarbij de belangrijkste het vertrouwen is. Er is minder vertrouwen. En we, daarmee bedoel ik ook andere partijen, zullen daar hard mee aan de slag moeten.”

ChristenUnie: “Met 60% zou je echt dik tevreden kunnen zijn”

Gerben Brandsema van de ChristenUnie klinkt bij het horen van 54% nog het vrolijkst: “Als je het vergelijkt met vier jaar geleden dan is het een mooie winst. Iets meer dan de helft van de stemgerechtigden heeft de gang naar het stembureau gemaakt. Maar als je mij vraagt of ik er tevreden mee ben. Kijk, hoe hoger hoe beter. Ik denk dat je met 60% echt dik tevreden zou kunnen zijn. Maar dat halen we niet. Op één of andere manier wordt lokale politiek niet interessant bevonden. En daar zullen we aan moeten werken, samen met iedereen. Ook in combinatie met de lokale en regionale media. Waarbij je niet moet vergeten dat een opkomst van 80% een utopie zou zijn.”