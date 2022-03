Operatie Julianaplein: “Verkeer stroomt goed door, aantal wegen blijven aandachtspunt”

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Groningen Bereikbaar is tevreden over het verkeersbeeld van de afgelopen week. Volgens de organisatie is de verkeersdrukte vergelijkbaar met de afgelopen week en wordt 20% verkeersreductie nog steeds behaald.

Operatie Julianaplein bevindt zich momenteel in de vierde fase. Tot en met 28 maart is het hele Julianaplein afgesloten. Alleen verkeer tussen Assen en Hoogezand en vice versa kan wel in beide richtingen rijden via een tijdelijke weg. Verkeer in andere richtingen wordt omgeleid. “Het verkeersbeeld is vergelijkbaar met de week hiervoor”, schrijft Groningen Bereikbaar. “Een aantal wegen blijft een aandachtspunt, zoals de Paterswoldseweg, Borchsingel en het Emmaviaduct. Ook zijn er langs enkele wegen, tijdelijke, extra borden geplaatst, maar er hoefden geen grote aanpassingen gedaan te worden in de verkeersmaatregelen.”

Volgens Groningen Bereikbaar stroomt het verkeer over het algemeen ook goed door. Uitzonderingen zijn de spitsperiodes. Men ziet dat het dan vooral druk is op het kruispunt Laan Corpus den Hoorn met de Paterswoldseweg.

Werkzaamheden

De afgelopen week heeft Combinatie Herepoort veel werk kunnen verzetten. Zo is bij de oude A28 een ondergrond gemaakt voor de tijdelijke baan voor verkeer vanaf Drachten richting Assen. Ook is een ondergrond gemaakt voor de lus waarover het verkeer in de eindsituatie rijdt vanaf Drachten richting de Groningse binnenstad en Assen. Deze ondergrond is opgebouwd met gewapende grond. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal zijn piepschuimblokken aangebracht. Hierop gaat de verbinding gebouwd worden van de tijdelijke brug.

Asfaltering

Deze week gaat men verder met het aanbrengen van gewapende grond bij de oude A28, en wordt de aanleg van piepschuimblokken afgerond. Daarnaast is men deze week bezig met de aanleg van de riolering en er wordt een puinbaan aangelegd tussen de Paterswoldseweg en de tijdelijke brug. Volgende week staat de aanleg van de hemelwaterafvoer op het programma tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein. Ook wordt dit nieuwe stuk weg geasfalteerd en wordt er markering aangebracht. Er worden dan ook lichtmasten, geleiderails en barriers aangelegd. Een week later wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen. In diezelfde periode wordt de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan teruggebracht naar de oude situatie.