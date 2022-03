Operatie Julianaplein: ‘Gevreesde ‘gridlock’ voor verkeer in Stad blijft tot nu toe uit’

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Tijdens de eerste vijf weken van ‘Operatie Julianaplein’ pakten meer mensen de fiets of bus. Ook maakten meer mensen gebruik van een P+R terrein en werden de omleidingsroutes goed gevolgd. Dat blijkt volgens Groningen Bereikbaar uit monitoring van het verkeer in de afgelopen weken.

Verkeersmanager Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar stelt dan ook dat de gevreesde ‘gridlock’, het verkeersinfarct in de Stad, tot nu toe is uitgebleven. De reductie van 80.000 autoritten rond de Stad, die nodig was om het wegennet in en rond Groningen bereikbaar te houden, is gehaald.

“Het lijkt erop dat mensen gehoor geven aan de oproep ‘laat de auto staan, werk thuis, reis met de fiets of OV, reis via P+R en moet je toch naar de stad, reis dan buiten de spits’” stelt Papjes. “Natuurlijk heeft ook het mooie weer een handje geholpen, maar toch een groot compliment voor zowel de Stadjers als de reizigers naar de stad toe.”

Komende maandag start fase 5 van Operatie Julianaplein. Dan zullen er andere richtingen rond het Julianaplein afgesloten zijn. Groningen Bereikbaar verwacht dan ook dat het verkeer de eerste dagen wel weer moet wennen aan de nieuwe situatie. Of de nieuwe situatie dit keer wel voor een ‘gridlock’ gaat zorgen, is nog even afwachten.