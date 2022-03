Operatie Julianaplein: “Flink drukker op bepaalde wegen, verkeer is meer zoekende”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Operatie Julianaplein is in de vijfde fase beland. Een fase met nieuwe omleidingen en nieuwe stremmingen. Bij Groningen Bereikbaar ziet men dat het verkeer nog wennen moet.

“We zien tijdens de eerste dagen dat het verkeer moet wennen”, meldt Groningen Bereikbaar. “Tijdens de ochtend- en avondspits is het op verschillende plekken drukker, en is het verkeer meer zoekende. Dit heeft ook te maken met de kaarten en navigatiesystemen die nog niet bij alle providers zijn bijgewerkt. Op Ring Noord en Ring West zien we dat het verkeer de omleidingsroutes goed volgt. Wel zien we dat het verkeer op Ring West opstroopt. Het is van belang dat beide rijbanen goed benut worden, zodat de doorstroming zo optimaal mogelijk is.”

Drukker op bepaalde routes

“We zien ook dat de Laan Corpus den Hoorn nog drukker is dan verwacht. Verder is de route Stationsweg – Griffeweg – Sontweg drukker en ook in de wijk Oosterpoort is meer verkeer. Om te voorkomen dat het verkeer in de stad en in de wijken vastloopt, blijft het van belang dat automobilisten de omleidingsroute via de ringwegen volgen.” Groningen Bereikbaar geeft aan dat de situatie de komende dagen nauwlettend in de gaten zal worden gehouden.

Werkzaamheden deze week

Rond het project wordt deze week veel werk verzet. “Deze week zijn we begonnen aan de oostzijde van het Julianaplein. Daar gaan we onder meer de Papiermolentunnel slopen. We verwijderen het asfalt en gaan de tunnel uitgraven. Daarna verwijderen we de damwanden aan de zuidzijde van de tunnel. We slopen het dek, de vloer en de wanden. We zijn bezig met het verwijderen van de oude hemelwaterafvoer, en we brengen een nieuwe aan. Bij de grondwerkzaamheden krijgen we begeleiding van archeologen.”



Werkzaamheden komende week

“Komende week gaan we bij de Papiermolentunnel zogenaamde ’tubexpalen’ aanbrengen. Dat zijn holle palen die later met een cementmengsel worden gevuld. Ook boren we 78 funderingspalen in de grond, we hijsen de balken in waarop later de liggende delen van de tunnel worden gelegd. En de eerste kant-en-klare tunnelelementen worden aangeleverd.”