Rommelmarkt in de Oosterparkwijk: “We zoeken nog mensen die spullen willen verkopen”

In de Oosterparkwijk wordt aanstaande zaterdag een rommelmarkt gehouden. De organisatie is nog op zoek naar mensen die spullen willen verkopen of als vrijwilliger mee willen helpen.

De rommelmarkt wordt gehouden bij wijkcentrum Bij van Houten aan de Oliemuldersweg en wordt ondersteund door Bewoners Organisatie Oosterparkwijk. “Tweedehands shoppen is super leuk”, laat de organisatie weten. “Spullen hebben een verhaal en je weet waar het vandaan komt. Op een rommelmarkt ontstaat een kringloop. De één is van zijn oude stripboek af en de ander gaat er dolgelukkig mee naar huis. Een mooie manier om producten te recyclen.”

Ondanks dat er al veel belangstelling is, is er nog ruimte voor mensen die spullen willen verkopen. Meer informatie is te vinden op deze website. De rommelmarkt begint aanstaande zaterdag om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur.