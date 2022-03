OOST blijft toch in Oosterstraat en organiseert heropeningsweekend op 1 en 2 april

nieuws

Foto: google maps

OOST blijft toch in de Oosterstraat. Afgelopen zomer liet de nachtclub weten de deuren te moeten sluiten en dat men op zoek was naar een nieuwe locatie.

“We’re back, baby. Back to life, back to nightlife. A reopening weekend for the ages, going down on April 1&2 at the place we belong, our club at Oosterstraat 13a”, schrijft OOST op haar sociale media-pagina’s. Het nieuws komt als een verrassing. Vorig jaar lieten de exploitanten weten dat de coronacrisis en defecten in het gebouw ervoor gezorgd hadden dat de nachtclub aan de Oosterstraat niet meer uit kan. De bedoeling was om de nachtclub op een andere locatie voort te zetten. In augustus en september werd nog een aantal afscheidsnachten georganiseerd.

Totaalbeleving

In deze periode werden ook nieuwe plannen gemaakt. Tijdens de ontwikkeling daarvan kwam men tot de ontdekking dat het huidige pand nog veel mogelijkheden te bieden heeft. Een horecaondernemer zag er wel brood in en de afgelopen maanden is een concept ontwikkeld dat in het huidige pand past. In dit concept zal OOST niet alleen meer een nachtclub zijn die om middernacht open gaat en om 06.00 uur de deuren weer sluit. De bedoeling is om veel eerder in de avond open te gaan. Men wil gaan voor een ’totaalbeleving’. In het pand komt een bar voor speciaalbier en natuurwijn en er komt een cocktailbar. Een ruimte kan gebruikt worden voor arcadegames, maar kan ook betrokken worden bij de club.

“Goed nieuws voor de binnenstad”

Nachtburgemeester Merlijn Poolman schrijft op sociale media over goed nieuws voor de binnenstad. Het openingsweekend vindt plaats op 1 en 2 april. Een bijzondere datum omdat het op die dagen precies zes jaar geleden is dat het voor OOST begon. Tijdens dit weekend staan optredens gepland van onder andere The Homesick en Elena Colombi.

View this post on Instagram A post shared by OOST (@komoost)