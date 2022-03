Ook PvdA in provincie wil gratis bevrijdingsfestival

nieuws

Foto Andor Heij. Bevrijdingsfestival 2017

Ook de Statenfractie va de PvdA wil dat het provinciebestuur er alles aan doet om het bevrijdingsfestival in Groningen gratis toegankelijk te maken. Eerde stelde GroenLinks in de provincie hier al vragen over.



Vanwege de stijgende kosten wil de organisatie in Groningen vijf euro entree vragen. “Dat betekent een gemiddeld gezin €20,- kwijt is voor toegang”, aldus de PvdA. “Dat is een fors bedrag voor mensen met een kleinere portemonnee. Dit werpt een drempel op voor een grote groep mensen die na een onderbreking van twee jaar eindelijk weer samen mogen komen op 5 mei. Dat kan niet de bedoeling zijn”.

“De PvdA vindt dat aan vrijheid geen prijskaartje mag hangen. Juist nu niet. Bovendien is het juist de kracht van een bevrijdingsfestival dat iedereen hoe verschillend ook daar samenkomt om de vrijheid te vieren en te genieten van kunst en cultuur. Juist als kunst en cultuur laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen heeft het bij uitstek de kracht om te verbinden”.