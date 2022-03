Ook Oekraïners opgevangen in slaapschepen aan Eemskanaal; gemeente zoekt tolken

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Naast het voormalige Nesciohotel in Haren en de Cornus-studentenflat in Selwerd vangt de gemeente Groningen ook Oekraïense vluchtelingen op in de twee slaapboten aan het Eemskanaal. Ook zoekt de gemeente naar vrijwilligers die willen optreden als tolk.

De slaapboten liggen al langer langs het Eemskanaal bij de Oosterparkwijk om asielzoekers op te vangen. De boten zijn de derde plek in de gemeente waar op dit moment Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven. Hoeveel plekken er beschikbaar zijn in de boten, is niet bekend.

De gemeente is druk bezig om de opvang van en de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Naar verwachting komen er meer locaties voor de opvang.

Tolken gezocht

Ook is de gemeente Groningen op zoek naar vrijwilligers die Oekraïens of Russisch én Nederlands of Engels spreken. Mensen die aan deze criteria voldoen, kunnen zich aanmelden als tolk om te helpen bij de communicatie met vluchtelingen uit Oekraïne. Komende maandag 14 maart organiseert het International Welcome Center North (IWCN) hiervoor een informatiebijeenkomst. Tolken kunnen zich ook aanmelden bij het International Welcome Center North.