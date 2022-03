Ook plek voor honderd Oekraïense vluchtelingen in studentenflat Selwerd

nieuws

Foto Andor Heij. Studentenflat Cornus, voorheen Selwerd I.

Naast het voormalige Nescio Hotel in Haren wordt ook de studentenflat Cornus (voorheen Selwerd I) aan de Kornoeljestraat gedeeltelijk ingezet om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat maakte de gemeente Groningen maandag bekend.

De studentenflat in Selwerd aan de Kornoeljestraat wordt normaal gezien door SSH Student Housing verhuurd aan buitenlandse studenten. Volgens de gemeente waren er nog ongeveer 72 kamers vrij in het gebouw, waardoor honderd Oekraïense vluchtelingen nu een plek kunnen krijgen in de flat. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over de opvang.

Samen met het voormalige ‘coronahotel’ in Haren kan de gemeente Groningen nu in totaal zo’n 330 Oekraïense vluchtelingen opvangen in de gemeente.