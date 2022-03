Ook Hanzehogeschool bevriest banden met Rusland

nieuws

Foto: Sicco haring

In navolging van de Rijksuniversiteit Groningen heeft ook de Hanzehogeschool besloten om per direct alle relaties met Russische partners te bevriezen. Dat maakte de onderwijsinstelling donderdag bekend.

Volgens de Hanzehogeschool heeft het besluit geen gevolgen voor uitwisselingsstudenten uit Rusland die nu in Groningen studeren. “Zij kunnen hun uitwisselingsperiode hier afmaken”, aldus de Hanze. “We zullen hen ook blijven ondersteunen waar we dat kunnen, zowel in hun studie als op persoonlijk vlak. Juist nu is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en steun te bieden waar we kunnen. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor wat dit met Russische studenten doet. Ook bij hen is er veel angst en onzekerheid. We proberen hen te ondersteunen en te helpen waar we kunnen.”

De Hanzehogeschool volgt daarmee de beslissing die de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag al nam. Ook de RUG bevriest voorlopig alle banden met ‘niet-universitaire partners’. Beide onderwijsinstellingen maakten niet bekend om welke partners het gaat.

Spullen langsbrengen bij Hanze-servicepunten

Mensen die spullen willen doneren voor Oekraïne, kunnen dat vanaf vrijdag ook doen bij de servicepunten van de Hanzehogeschool. De stichting Oekraïners in Nederland is een inzamelingsactie gestart met inzamelingspunten in heel Nederland. Ook Oekraïense studenten van de Hanze zijn hierbij betrokken.

Op help-ukraine.nl vinden potentiële donateurs een overzicht van medische spullen die nodig zijn. Medische producten hebben prioriteit. Maar ook andere producten zijn hard nodig.