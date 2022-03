Ook Groningse studenten zijn afgelopen periode onwel geraakt tijdens skireis Risoul

nieuws

Ook studenten uit Groningen zijn in de afgelopen periode onwel geraakt tijdens een skireis in het Franse Risoul. De Franse politie laat ondertussen weten dat het verhaal veel groter wordt gemaakt dan het is, en dat er nog geen enkel bewijs is gevonden.

Afgelopen week meldde de NOS al dat er studenten uit diverse steden onwel zijn geraakt. Het Algemeen Dagblad weet dinsdag te vertellen dat het ook gaat om Groningse studenten. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat meerdere studentenverenigingen hebben aangegeven dat het mis ging in een après-skilocatie in Risoul. Het vermoeden bestaat dat er iets in de drankjes van studenten is gedaan. Daarop raakten verschillende studenten onwel, één van hen moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

De afgelopen dagen heeft de Franse politie onderzoek gedaan in de zaak. Daaruit is naar voren gekomen dat geen bewijs is gevonden dat er stiekem GHB in drankjes is gedaan. Ook zijn er nog geen aangiften gedaan tegen de bewuste bar. Het onderzoek wordt de komende dagen voortgezet, maar op dit moment wijst niets er op dat studenten massaal gedrogeerd zouden zijn. “We hebben nog geen aanwijzingen in handen die aantonen dat de studenten via hun drankjes iets verkeerds hebben binnengekregen”, aldus de politie. Berichten over studenten die onwel worden komen al een aantal weken binnen.