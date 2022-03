Ook eersteklassers in amateurvoetbal worden gemengd ingedeeld

sport

Foto Andor Heij: SC Stadspark - PKC 83

Ook de eerste klassen in het amateurvoetbal worden per 2023 – 2024 gemengd ingedeeld. Nu is er nog sprake van een scheiding tussen het zaterdag en zondagvoetbal.

Eerder maakte de KNVB plannen bekend om naast de tweede divisie ook beide derde divisies en de vier hoofdklassen te mengen. Zo komen er meer derby’s, trekken de clubs meer publiek en worden de reisafstanden minder. Ook is er een trend gaande waarbij steeds meer zondagclubs met hun eerste elftal op zaterdag willen voetballen.

De thuisspelende club gaat bepalen op welke dag er geacteerd wordt. Voor principiële zaterdagclubs wordt een uitzondering gemaakt. Deze clubs spelen hun uitwedstrijd ook op zaterdag.

Een tweede verandering is dat de hoofdklassen voortaan vierde divisie gaan heten. Voor hoofdklasser Be Quick 1887 bekent de mix dat er niet meer tegen clubs uit het westen gespeeld wordt, maar vooral tegen verenigingen uit het noorden en oosten.

De vijf eersteklassers in Groningen, Oranje Nassau, PKC’83 en VV Groningen, die op zaterdag spelen, zouden dan in een competitie komen met de zondag eersteklassers GRC Groningen en SC Stadspark.

Be Quick, Oranje Nassau en PKC’83 hebben in een eerder stadium al laten weten voor de plannen van de KNVB te zijn. In juni beslist de ledenraad van de KNVB over het plan.