OOG Radio besteedt maandag aandacht aan landelijke actie voor Oekraïne

Bron foto: Elin Stil

OOG Radio staat maandag, net als veel andere radiozenders, in het teken van de inzamelingsactie voor Oekraïne.

“We hebben er voor gekozen om maandag met een eigen programmering te komen”, vertelt programmaleider Alexander Termeer. “Landelijk is Radio 555 in de lucht dat via verschillende kanalen te beluisteren is. Zij werken samen met de Samenwerkende Hulporganisaties om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Wij gaan die uitzending niet doorgeven, maar wij kiezen voor een eigen invulling.”

Zo worden er verschillende gepresenteerde programma’s gemaakt. “We beginnen in de ochtend om 07.00 uur met de OOG Ochtendshow gepresenteerd door Rick van der Velde en Saskia de Vries. Om 10.00 uur is Rozemarijn te Brake te horen en vanaf 12.00 uur Maikel van Duinen. Al deze programmamakers besteden in hun programma’s aandacht aan de situatie in Oekraïne en gaan tussenstanden geven met betrekking tot de landelijke actie. Ook in onze nieuwsblokken op het halve uur wordt de link met de landelijke actie gelegd.”