“Onvervalst lenteweer in aantocht met op donderdag 15 graden”

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Voorjaarsweer is in aantocht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in de tweede helft van de week wel eens 15 graden worden.

“De dag begint maandag koud en vorstig waarbij er plaatselijk kans is op, dichte, mist”, vertelt Kamphuis. “gaandeweg de dag breekt de zon door. Het blijft droog en bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2, wordt het 7 graden. In de nacht naar dinsdag lichte vorst, waarbij het 1 of 2 graden vriest. Op dinsdag is het stralend zonnig weer en wordt het 9 of 10 graden. De zuidoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3 of 4. In de nacht naar woensdag kans op een graad vorst.”

15 graden

“Op woensdag is de lente compleet. Het is zonovergoten en rustig weer bij temperaturen die oplopen naar 12 of 13 graden. Op donderdag en vrijdag krijgt het voorjaar nog meer gestalte. Waar ik vorige week dacht dat we te maken zouden krijgen krijgen met een oostelijke stroming, met de aanvoer van koude en schrale lucht, gaan we nu te maken krijgen met een diepe zachte zuidelijke stroming. Met veel zon en slechts een paar wolken wordt het donderdag en vrijdag op veel plaatsen maar liefst 15 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is matig, op donderdag rond windkracht 3, en vrijdag windkracht 4.”

Weekend

“Tijdens het weekend blijft het erg zacht met zaterdag maximumtemperaturen van 13 tot 15 graden en zondag wordt het 11 tot 13 graden. Wel komt er een storing op ons af, en neemt de kans op een paar buien toe. De zon zal echter niet verstek laten gaan, echter neemt de onstabiliteit wel toe.”

