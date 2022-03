Onderzoek: Nationaal Programma Groningen moet meer focussen op lange termijneffecten

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het Nationaal Programma Groningen moet zich in de toekomst meer richten op de lange termijneffecten van haar investeringskeuzes. Dat blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke beoordelingscommissie die het instituut inschakelde.

De commissie komt met drie aanbevelingen die moeten helpen bij het behalen van de doelen van Nationaal Programma Groningen. Allereerst vindt de commissie dat het NPG een hoofdambitie moet formuleren op het terrein van economie en werken en leren. Deze ambitie moet richting geven aan de manier waarop het NPG de rest van het beschikbare geld uitgeeft. Ook moeten projecten niet alleen op de korte termijn urgente problemen oplossen, maar ook op de lange termijn bijdragen aan de brede welvaart van de regio.

Uit het programma, wat in 2019 is gestart, zijn inmiddels meer dan 200 projecten goedgekeurd. De beoordelingscommissie heeft veel waardering voor de vele goede projecten die zijn aangeleverd en in uitvoering zijn. Het bestuur van het NPG gaat nu aan de slag om verder invulling te geven aan de adviezen.