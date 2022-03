Onderzoek met helikopter om toekomst grondwater in kaart te brengen

nieuws

De provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen gaan onderzoek doen naar de samenstelling van de ondergrond. Bij dit onderzoek wordt een helikopter ingezet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat de beschikbaarheid van zoet water onder druk staat. Langere periodes met weinig neerslag leiden tot droogte en een grotere vraag naar zoet water. Daarnaast zorgt de zeespiegelstijging ervoor dat het grondwater langzaam zouter wordt. Om er voor te zorgen dat sectoren zo min mogelijk schade oplopen door deze verzilting, en dat er voldoende drinkwater beschikbaar is, gaat er onderzoek gedaan worden naar de ondergrond. De huidige kennis is gebaseerd op oude metingen die versnipperd zijn uitgevoerd.

Helikopter

De komende tijd vinden er nauwkeurige metingen plaats waarbij er een helikopter ingezet gaat worden. Op deze manier wordt de ondergrond tot maximaal tweehonderd meter diepte in kaart gebracht. In de directe kustgebieden focust het onderzoek zich op het zoutgehalte in het ondiepe grondwater, in de overige gebieden gaat men kijken waar zoet grondwater aanwezig is. Alle metingen leiden tot een driedimensionaal beeld van zoet en zout grondwater in de ondergrond en de aan- of afwezigheid van kleilagen.

Resultaten onderzoek in 2024

De resultaten van het project worden gebruikt om potentiële wingebieden voor grondwater in kaart te brengen. Ook wil men kijken welke gebieden geschikt zijn voor de beschikbaarheid van zoet water voor natuur, landbouw en bedrijven. Daarnaast denkt men dat de informatie bij kan dragen bij het nemen van maatregelen tegen verzilting. Het onderzoek wordt volgend jaar uitgevoerd, de resultaten komen in 2024 beschikbaar.