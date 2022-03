Onderwijsprijs Groningen gaat dit jaar naar CSG Augustinus en Brederoschool

nieuws

Foto's via Provincie Groningen

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte vrijdagmiddag de Onderwijsprijs Groningen uit aan leerlingen van de Brederoschool en Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Augustinus in Groningen.

De Brederoschool in De Wijert kreeg de prijs in de categorie primair onderwijs. Het project ‘buitenlokaal’, dat ruimte biedt aan verschillende buitenactiviteiten voor leerlingen, leverde de school haar prijs op. Augustinus sleepte de prijs in het voortgezet onderwijs in de wacht, omdat de school haar leerlingen aanspoort om zich te verdiepen in de wereld van dak- en thuislozen.

De twee scholen maken, met het winnen van de provinciale prijs, ook kans op de Nationale Onderwijsprijs. Later deze maand volgt de feestelijke ontknoping van deze verkiezing.