Ondanks daling blijft Groningen centrum voor traditionele misdaad in noorden

Foto: S_Salow via Pixabay

Hoewel het aantal meldingen van traditionele misdaad in Groningen in de afgelopen tien jaar aanzienlijk is gedaald, blijft de gemeente wel de plek in Noord-Nederland waar het aantal misdrijven per hoofd van de bevolking het hoogst is.

Het totale aantal misdrijven in de gemeente daalde in de afgelopen tien jaar met ruim 37 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per duizend mensen werden er vorig jaar 32 het slachtoffer van traditionele criminaliteit. Dat wil zeggen: alle criminaliteit, behalve internetcriminaliteit. Denk aan diefstal, inbraak, geweld en vernielingen.

In Noord-Nederland blijft de gemeente Groningen echter de boventoon voeren als het gaat om het aantal slachtoffers van criminaliteit. Ook in de gemeentes ten oosten van de Stad was het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit groter dan in de rest van het noorden. Daarnaast waren de steden Assen en Leeuwarden plekken waar vorig jaar relatief veel criminaliteit voorkwam.

Het aantal slachtoffer van criminaliteit in Noord-Nederland daalde in de afgelopen tien jaar met bijna veertig procent. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde zelfs met meer dan vijftig procent.