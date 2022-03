Onbekende smeert voorruit van auto in met tandpasta

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een incident rond een auto die vorige week vrijdag geparkeerd stond op de parkeerplaats Helperplein.

Een vrouw kwam op vrijdag 28 januari tussen 17.00 en 18.00 uur na het boodschappen doen terug bij haar auto. Zij zag toen dat iemand met tandpasta haar voorruit had besmeurd.

Omdat dit incident onderdeel is van een groter onderzoek, is de politie op zoek naar getuigen en/of personen die hier meer over kunnen vertellen. Zij worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau aan de Vondellaan in Haren, via 0900-8844. Zij dienen dan het zaaknummer 2022029172 te benoemen.