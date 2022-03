OMT: “Handhaaf mondkapjes en pas thuiswerkadvies niet aan”

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Mondkapjes in het openbaar vervoer moeten gehandhaafd blijven en het thuiswerkadvies moet niet aangepast worden. Dat is het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, aan het kabinet.

Vorige week liet minister Ernst Kuipers (D66) weten dat onderzocht gaat worden of ook de laatste coronamaatregelen afgeschaft kunnen worden. Het OMT heeft vervolgens gekeken of bijvoorbeeld de mondkapjes in treinen en bussen kunnen verdwijnen. Daarvan zegt men na onderzoek dat zolang het aantal infecties groot blijft, een mondkapje nog steeds een meerwaarde heeft. Ook het huidige thuiswerkadvies zou niet aangepast moeten worden.

Reden om niet alle maatregelen overboord te gooien is de huidige besmettelijke omikronvariant. Volgens het OMT is er een opleving van het aantal besmettingen. Men denkt niet dat deze gaat leiden tot een stijging in de ziekenhuiscijfers, maar het OMT benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de piek al bereikt is.

Dinsdagavond is er een persmoment van minister Kuipers.