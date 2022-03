Ombudsman: ‘gemeente moet bij vertraging van reactie contact opnemen met burger’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De klachten die vorig jaar bij de ombudsman Groningen binnenkwamen, gingen vaak over uitblijvende of late reacties door de gemeente. Dat blijkt uit het jaarverslag van ombudsman Marijke Hermans.

De oorzaken lopen uiteen: van vakantie van medewerkers tot zoekgeraakte post, maar ook van onvoldoende kennis over procedures tot het verkeerd doorzenden naar collega’s. Het belangrijkste advies van de ombudsman is: blijf in contact. Burgers blijven op de hoogte, en voelen zich serieus genomen, als ze tussentijds een bericht krijgen over de vertraging.

Ruim één vijfde van de klachtenonderzoeken van vorig jaar ging over overlast. Volgens de ombudsman kan de gemeente een deel van de zorgen hierover wegnemen. Ze kan bijvoorbeeld bij het plaatsen van voorzieningen, zoals een speeltuin, vooraf kunnen uitleggen hoe zij mogelijke overlast in de hand gaat houden.

Het aantal klachten over de gemeente was vorig jaar even hoog als het jaar ervoor. De ombudsman kreeg meermaals van burgers te horen dat zij blij waren dat het inloopspreekuur weer geopend was, na een periode van sluiting door corona.

Ook het aantal klachten over het Noordelijk Belastingkantoor is gelijk gebleven. Wel gebruikt het kantoor soms termen die voor de burger niet goed te volgen zijn. Het aantal klachten over WIJ is verminderd. Van de elf behandelde zaken gingen er vier over jeugdzorg en vier over de wet maatschappelijke ondersteuning.