OG Clean Fuels drie seizoenen als hoofdsponsor op shirts FC Groningen

nieuws

Foto: FC Groningen

OG Clean Fuels staat de komende drie jaar als hoofdsponsor op de shirts van FC Groningen. Het contract gaat in vanaf 1 juli en levert de club in het eerste jaar 1,2 miljoen euro op. De club en de nieuwe sponsor zetten dinsdagmiddag hun handtekening onder de verbintenis.

FC Groningen en OG Clean Fuels (nu nog OrangeGas) zijn een partnership overeengekomen tot en met het seizoen 2024/2025. In het eerste volledige jaar is met het hoofdsponsorschap een bedrag gemoeid van 1.2 miljoen euro en in het tweede seizoen wordt dat bedrag verhoogd naar 1.35 miljoen euro. In het laatste jaar levert het sponsorcontract 1.5 miljoen euro op voor FC Groningen. De bedragen kunnen nog oplopen, als FC Groningen goed presteert.

Hoewel het sponsorcontract op 1 juli pas ingaat, speelt de club de rest van het seizoen wel al met OG Clean Fuels op de shirts. Aankomende zaterdag, bij de thuiswedstrijd tegen Ajax, zal het logo van OG dan ook voor het eerst op het groen-witte FC-shirt prijken. Een blijk van waardering, aldus de club en de nieuwe sponsor.

Blijdschap bij club en sponsor

“Een hoofdsponsor die we met gepaste trots op de borst gaan dragen”, laat Bastiaan Fehrman (Manager Partnerships) weten namens de club. “De relatie met OG gaat al heel lang terug (2011) en de stap om zich nu als hoofdsponsor aan FC Groningen te verbinden past perfect in wat wij als club verstaan onder ‘Word Groter’.”

“OG is een echt Noordelijk bedrijf, dat ‘met de voeten in de klei’ impact wil maken in de schone mobiliteit in Europa, vult directeur en oprichter van OG Marcel Borger aan. “Dit past heel goed bij de cultuur en achtergrond van FC Groningen. Vanaf 2011 zijn wij al verbonden aan de FC en voelen wij ons thuis in Euroborg. Zo zijn wij ook al een jaar lang balsponsor geweest. Onze slogan ‘Samen Groen’ zegt alles over de samenwerking. We gaan knallen!”

Geen OG op shirts jeugdopleiding

Het logo van OG komt niet op de shirts van de jeugdteams van FC Groningen te staan. Hiervoor is de club nog op zoek naar een nieuwe sponsor.

Over OG Clean Fuels

OG produceert schone brandstoffen, waaronder Bio-CNG (groengas) uit rioolwaterzuivering en GFT-afval. OG heeft momenteel ruim 225 tanklocaties in Nederland, Duitsland, Zweden en Italië – waarvan 93 in Nederland – om schoon te tanken. Het bedrijf heeft de ambitie de komende jaren dit aantal fors uit te breiden, naar meer dan 300 tanklocaties in zes Europese landen.