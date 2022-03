Oekraïense ambassadeur bezoekt welkomstbijeenkomst voor oorlogsvluchtelingen in Haren

nieuws

De Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko (m), bezocht zaterdagmiddag een welkomstbijeenkomst voor vluchtelingen in Haren. Foto: Willemijn Kemp

Voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen die in het Nescio Hotel in Haren verblijven is zaterdagmiddag een welkomstbijeenkomst aangeboden. Bij het evenement was ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland aanwezig.

“Sinds vorig weekend verblijven er in het hotel mensen die gevlucht zijn voor de oorlog”. Aan het woord is Willemijn Kemp die de afgelopen weken al meermaals in actie is gekomen vanwege de situatie in Oekraïne. “In de gesprekjes die we de afgelopen week met hen hadden kregen we te horen dat ze heel dankbaar zijn dat ze hier mogen verblijven. Ze lieten ook weten dat ze dingen willen leren. Dat ze de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen, dat ze zich willen verdiepen in onze cultuur. En zo is het idee ontstaan om een welkomstbijeenkomst te organiseren.”

“Mannen en zonen moesten vanwege de dienstplicht achterblijven”

De bijeenkomst werd gehouden in een schoolgebouw van Kentalis in Haren. “De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met de organisatie. We hebben vrijwilligers gezocht die de mensen per auto naar het schoolgebouw wilden brengen en we hebben een programma samengesteld dat enerzijds de mensen een warm welkom moet geven en anderzijds hen even af moet leiden van de situatie in Oekraïne. In het Nescio Hotel verblijven op dit moment 140 mensen. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen die hun mannen en zonen boven de 18 jaar hebben achter moeten laten vanwege de algehele dienstplicht. Dus je begrijpt dat hun zorgen groot zijn. Van de 140 kwamen er vandaag ongeveer 80 naar de bijeenkomst.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Door de kinderen wordt er genoten van een show van een goochelaar. Foto: Willemijn Kemp

“Kinderen kregen een lach op hun gezicht”

In het schoolgebouw konden de kinderen op luchtkussens ravotten, ze konden zich laten schminken en er kon gekleurd worden. “Ook was er een goochelaar. Deze goochelaar was doof dus met gebaren maakte hij duidelijk wat hij aan het doen was. En dat was zo mooi. Gebarentaal is de taal van het hart en dat heeft vandaag gesproken. De kinderen kwamen tot leven, ze kregen een lach op hun gezicht. En als kinderen plezier maken, dan gaat het met de ouders vaak ook wat beter. Het was ontspannend. Kinderen vonden het ook zo leuk dat ze wilden blijven. Er was een gezin dat nog even de stad in wilde om dingen te bekijken, maar dat hebben ze maar gelaten omdat hun kind het zo naar de zin had.”

“Hoop houden”

Ook de Oekraïense ambassadeur, Maksym Kononenko, kwam langs. “Ik las op de website van OOG Tv dat hij langs kwam in de Martinikerk. Vervolgens heb ik gelijk mijn contacten geraadpleegd of hij misschien ook langs wilde komen in Haren. Dat wilde hij wel. Het werd een hele mooie en waardevolle bijeenkomst. Kononenko heeft met veel mensen gesproken, heeft zijn dankbaarheid uitgesproken voor alle hulp die geboden wordt en heeft tegen de Oekraïners vertelt dat ze nu op een veilige en erg goede locatie verblijven. Hij heeft iedereen ook geadviseerd om hoop te houden.”

Diepe wonden

Dat de oorlog wonden heeft gemaakt werd ook duidelijk. “Je ziet regelmatig tranen. Je ziet gezichten waarvan af valt te lezen dat ze in zestien dagen heel veel mee hebben gemaakt. En je ziet de angst. Toen we buiten waren vloog er een vliegtuig over. Niemand zei iets, maar iedereen keek naar boven. In zestien dagen zijn er diepe wonden geslagen.”

Nederlandse taal leren

Kemp is ook strijdbaar en wil door gaan. “Ik heb vandaag twee beloftes gedaan. Er is een groep mensen die duidelijk uit heeft gesproken dat ze de Nederlandse taal wil leren. Ik wil hier iets voor organiseren. En er is een belofte gedaan om nog eens te gaan voetballen. Vanmiddag op het plein hebben we even gevoetbald, mannen, vrouwen, kinderen. En dat was heel erg leuk. Dat willen we nog een keertje gaan doen.”

De Oekraïense ambassadeur in Nederland in gesprek met vluchtelingen die een veilige plek hebben gevonden in Haren. Foto: Willemijn Kemp