Oekraïense ambassadeur aanwezig bij bezinningsmoment Martinikerk

Foto: Capella Groningen

De Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, is zaterdag aanwezig bij het moment van bezinning en solidariteit voor Oekraïne dat in de Martinikerk wordt gehouden. Dat laat de gemeente Groningen weten.

Het bezinningsmoment wordt georganiseerd door de gemeente Groningen. De bijeenkomst in de kerk is volgens de gemeente voor iedereen die Oekraïne wil steunen. Het programma bestaat uit een officieel gedeelte, met toespraken en muziek. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te zijn.

Het programma begint om 11.00 uur en het officiële gedeelte is om 12.00 uur afgelopen. De deuren zijn open zolang de capaciteit van de kerk dat toelaat. Kononenko werd in januari voorgedragen als ambassadeur. In februari werd hij officieel geïnstalleerd.