Noorderzijlvest: ‘Waterstanden bijna weer op normaal niveau’

Foto Joris van Tweel

De situatie in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest is, na de hevige neerslag van vorige week, inmiddels een stuk rustiger geworden. Volgens het waterschap zijn de waterstanden bijna weer op normaal niveau en wordt het tijd om ook de waterbergingen in de provincie te gaan legen.

In de periode na storm Eunice (18 en 19 februari) viel er een enorme hoeveelheid neerslag in Groningen. Vorige week zondag en maandag viel er 55 millimeter aan neerslag in de provincie. Een hoeveelheid die normaal gesproken in ongeveer een maand valt. Het waterpeil bereikte maandag 22 februari een piek van NAP +1.19m. Normaal is dat 0.53 meter.

Noorderzijlvest verwacht dat de waterstand op de boezem woensdag weer normaal is. “De neerslagverwachting is tot het einde van de week minimaal”, schrijft het waterschap dinsdagmiddag. “Daarom starten we komende woensdag met het legen van de vorige week gevulde waterberging de Dijken-Bakkerom. We zullen gecontroleerd water vanuit het bergingsgebied op de Electraboezem naar het Lauwersmeer en de Waddenzee afvoeren.” Het duurt naar verwachting 2 tot 4 weken totdat de waterstand in de berging weer normaal is.

Door alle neerslag van vorige week is de grond aanzienlijk verzadigd, zo waarschuwt het waterschap. Noorderzijlvest gaat de komende periode daarom extra controleren bij dijken en kades regelmatig op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.