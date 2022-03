Noorddijk zet met vereende krachten ooievaarspaal weer overeind

nieuws

Foto: Roelf Mulder

In Noorddijk hebben vrijwilligers zaterdag een ooievaarspaal overeind gezet. De storm van drie weken geleden had het nest omgeblazen.

“Ik denk dat de paal er al vijftien jaar stond”, vertelt buurtbewoner Roelf Mulder. “De ooievaarspaal was niet krakkemikkig maar je ziet dat de tand des tijds dan toch zijn werk doet. Deze storm was teveel van het goede, waardoor het nest naar beneden was gekomen. Omdat de ooievaarspaal bij het dorp hoort hebben we contact gezocht met Natuurmonumenten. Ik heb aan boswachter Reiner Hartog gevraagd of hij ook materialen voor ons had waarmee we de ooievaarspaal konden herstellen. En zo geschiedde het.”

Beschuit met muisjes

Natuurmonumenten leverde materialen waarna vrijwilligers zaterdag de paal overeind hebben gezegd. “Mijn broer heeft een loonbedrijf”, vertelt Mulder verder. “Die is met een kraantje naar ons toegekomen en toen de klus vrij snel geklaard worden. Omdat het toch een feestelijk event was hadden we ook koffie en beschuit met muisjes geregeld. Want het is een kwestie van tijd dat er nieuw leven in het nest wordt geboren.”

“Hier heeft nog nooit een ooievaar gebroed”

Toch is dat nog wel een dingetje. “In de vijftien jaar dat het ding er staat is er nog nooit een jong geboren. Ooievaren komen wel jaarlijks even kijken, maar toehappen, dat doen ze nog niet. Nu bij de renovatie hebben we het nest extra mooi gemaakt, dus dat zou voldoende moeten zijn om het dit seizoen toch eens te laten gebeuren.” Mulder heeft dit seizoen nog geen ooievaar gezien. “Ze zijn al wel in het land, maar ik heb ze hier nog niet gezien. Dus als je hun telefoonnummer hebt, laat ze dan gerust weten dat ze naar Noorddijk moeten komen, want daar is nu alles spik en span.”