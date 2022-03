Nieuwe wijkborden in Beijum: ‘Spaarzaam en moderner uiterlijk’

nieuws

Tot voor kort stonden in de wijk Beijum rode borden naar plekken als WIJ Beijum, de Wegwijzer en het winkelcentrum. Maar na klachten van bewoners zijn deze nu verleden tijd. Nu zijn het er een stuk minder en de nieuwe, blauwe borden die er staan hebben een moderner uiterlijk.

De informatie op de oude borden raakte door de jaren heen verouderd en sommige borden waren beschadigd. Na klachten uit de buurt gingen de gemeente en de Bewonersorganisatie Beijum in gesprek over een oplossing.

De gemeente maakte daarop de afspraak om op borden alleen permanente, niet-commerciële voorzieningen te vermelden en dus spaarzaam met borden te zijn. De nieuwe borden hebben een moderner uiterlijk.

“We houden in de gaten hoe navigatie-apps zich ontwikkelen en of de borden ook in de toekomst een functie vervullen”, laat de gemeente vrijdagmiddag weten. “Met het plaatsen van de borden hopen we dat de wijkvoorzieningen de komende tijd goed en duidelijk vindbaar zijn.”