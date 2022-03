Nieuwe uitkijkpunten bij Julianaplein en Vrijheidsplein: ‘Kijken naar de werkzaamheden en genieten van het uitzicht’

nieuws

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden aan de ringweg, het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Vanaf vrijdag kan dat ook vanaf grote hoogte, dankzij de twee nieuwe uitkijkpunten bij de twee verkeersknooppunten.

De acht meter hoge uitkijkpunten bij het Julianaplein en het Vrijheidsplein zijn vrijwel identiek aan elkaar. Het uitkijkpunt bij het Julianaplein staat aan de Muntinglaan, direct naast informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid en heeft daarmee goed uitzicht op de Julianabrug en de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Voor een blik op de werkzaamheden aan het Vrijheidsplein moeten bezoekers naar de Expositielaan (achter MartiniPlaza).

De uitkijkpunten blijven staan, totdat het Ring-Zuid project is afgerond in 2024. De uitkijkpunten kunnen alleen beklommen worden via een trap. Liften zijn niet aanwezig.