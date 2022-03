Nieuwe toerit van Laan Corpus den Hoorn naar Ring-Zuid gaat maandag open

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Aanstaande maandag kan autoverkeer weer van de Laan Corpus den Hoorn naar de zuidelijke ringweg rijden. De nieuwe verbinding vervangt de oude toerit vanaf het Vrijheidsplein.

De verbinding tussen de westelijke en de zuidelijke ringweg ging eind januari op slot en ook de omleidingsroute via de Laan Corpus den Hoorn viel eind februari weg. Die verbinding komt maandag terug. De nieuwe verbindingsweg tussen de rotondes bij de Laan Corpus en Hoorn biedt een nieuwe verbinding richting het Julianaplein, zowel voor verkeer uit de wijk als voor verkeer vanaf de westelijke ringweg.

De openstelling van de nieuwe toerit betekent dat de tijdelijke lus op het Vrijheidsplein terug naar de dubbele rotonde weer verwijderd wordt. Verkeer op de westelijke ringweg rijdt maandag via de dubbele rotonde bij Laan Corpus den Hoorn naar de nieuwe toerit toe. Belangrijk is dat het verkeer wat richting de zuidelijke ringweg of de A28 wil, de linker rijbaan richting de rotonde gebruikt. De rechter rijbaan is bedoeld voor het verkeer richting Drachten/Hoogkerk en richting Martini Ziekenhuis.