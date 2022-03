Nieuwe ronde opkopen huizen in bevingsgebied start op 14 maart

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begint vandaag met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Via dit instrument kunnen woningeigenaren, met een huis in de kern van het aardbevingsgebied, zich aanmelden voor het opkopen van hun woning.

Het is de eerste aanvraagronde van 2022. Dit jaar is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van woningen. Dat geld wordt verdeeld over twee aanvraagrondes van 5 miljoen euro. De tweede aanvraagronde vindt plaats in september van dit jaar.

Om in aanmerking te komen voor het instrument moet de woning in het aardbevingsgebied staan. In de praktijk betekent het dat de woning één van de postcodes in dit document heeft. De aanvragers zijn eigenaar en bewoner van de woning of hebben deze via een erfenis gekregen. De woning moet daarnaast, in een aaneengesloten periode van minimaal acht maanden, via een makelaar openbaar te koop hebben gestaan.

Aanmelden kan vanaf nu tot en met zondag 10 april via de website van de NCG.