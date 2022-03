Nieuwe overeenkomst voor dierennoodhulp in gemeente

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

In Natuurpaviljoen ’t Groene Hart in het Stadspark zetten wethouder Inge Jongman en Co’tje Admiraal, directeur van de Dierenbescherming, vrijdag hun handtekening onder een overeenkomst voor dierennoodhulp.

De duur van de vorige overeenkomst was verstreken. Vorig jaar werd een traject ingezet om een nieuwe overeenkomst van vijf jaar aan te gaan met de Dierenbescherming. Deze overeenkomst bestaat uit onder andere 24/7 bereikbaarheid, registratie en melding van vermiste en gevonden dieren, veterinaire zorg, huisontruimingen en sociale opvang. De Dierenbescherming voert niet alle taken zelf uit. Ze werkt samen met regionale partners, deze zijn Dierenasiel Zuidwolde, Dierenambulance Groningen en De Fûgelhelling.

“In onze gemeente hebben wij oog voor dieren, of het nu gaat om huisdieren of dieren in het wild”, aldus een opgetogen wethouder Jongman. “Ze spelen een belangrijke rol in onze levens en verdienen zorg en aandacht. Daarom is het sluiten van dit convenant belangrijk. De gemeente wil een betrouwbare en duurzame opdrachtgever zijn. Daarom hebben wij alle wettelijke taken voor dierennoodhulp vastgelegd in één overeenkomst.”