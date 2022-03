Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd: “U staat voor een hele grote opgave die veel zal vragen”

nieuws

Foto: still uit stream

In de Stadskerk aan de Friesestraatweg is woensdag aan het einde van de middag de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Een raad die het de komende jaren flink voor de kiezen zal krijgen.

De bijzondere vergadering was omgeven met plichtplegingen waaronder het afleggen van de eed of belofte, het uitreiken van bloemen, het maken van mooie foto’s door familieleden en de voordracht van een gedicht van stadsdichter Myron Hamming. Het serieuze gedeelte bestond uit een toespraak van burgemeester Koen Schuiling (VVD) die heel duidelijk maakte dat er de komende jaren hard gewerkt moet worden, en dat er grote uitdagingen liggen te wachten.

Klimaatverandering

“We leven in een wereld waarin er een enorme klimaatverandering aan de gang is”, sprak Schuiling. “En wat je daar ook van vindt, het heeft invloed. Op de stad, op de directe omgeving maar ook op de landbouwsector. Er zal gezocht worden naar nieuwe producten, naar nieuwe werkwijzen. Wat omgeven wordt door onzekerheden. Ondertussen kijkt Nederland naar ons. Welke positie neemt Groningen in, in de grote energietransitie? Fossiele brandstoffen nemen af met de aardbevingen om ons heen. Maar wat doet Groningen? Welke keuzes maken wij? De rest kijkt naar ons.”

Gezond ouder worden

“Een andere grote opgave is het gezond ouder worden, Healthy Ageing. We hebben één van de beste universiteiten, één van de beste universitaire ziekenhuizen. Als ik drie jaar geleden had voorspeld dat we in 2022 allemaal een app op onze telefoon zouden hebben staan waarmee gezondheidsgegevens worden uitgewisseld in de vorm van contacten die we de laatste uren en dagen zijn tegengekomen, dan hadden mensen zich afgevraagd of alles nog wel goed met mij ging. De praktijk is dat we dat nu wel hebben. Is dat bedreigend, of biedt het kansen? We zien dat het aantal huisartsen niet toe neemt, en dat resulteert in vraagstukken en uitdagingen hoe we mensen gezond kunnen houden.”

“We zullen de hand aan de ploeg moeten slaan”

“Er wordt op ons gelet. Er wordt naar ons gekeken. Groningen is de vijfde stad van Nederland. Naast de universiteit en het UMCG hebben we een hele goede Hanzehogeschool en een enorm goed MBO-onderwijs. Groningen is de tweede stad als het gaat om de digitale infrastructuur, dat geeft enorme mogelijkheid om op het gebied van energietransitie, op het gebied van gezond ouder worden, op het gebied van landbouwtransitie enorm veel te betekenen. Maar dan moeten we het wel doen. We hebben onszelf doelen gesteld als het gaat om de toekomstagenda waarbij 2030 in onze agenda’s staat. Dat zijn 96 maanden. We zullen de hand aan de ploeg moeten slaan, en heel veel moeten gaan doen. Vandaag zet u daar een stap in. De opgave die we hebben is heel groot. Er zak enorm aan gewerkt moeten worden. Maar ik denk dat het een enorm voorrecht is om dat te mogen doen.”

“Wees dienstbaar”

“Ik wil u drie dingen meegeven. Allereerst, vergeet niet waar je vandaan komt. Houd de normen en waarden voor ogen die je ouders en grootouders je hebben meegegeven. Wees dienstbaar, begrijp als raadslid dat je er nooit voor jezelf bent. En, wie verder wil kijken, doet dat door op de schouders van zijn voorganger te gaan staan, en niet op diegene zijn tenen.”

Opkomstcijfer

“Twee weken geleden heeft de kiezer gesproken. Te weinig kiezers hebben gesproken. In onze gemeente hebben 90.000 mensen niet gestemd. Er zijn plekken in onze gemeente waar maar één op de vijf mensen naar de stembus is gegaan. Daar vinden we allemaal iets van. Niet verwonderlijk dat de informateur in zijn opdracht heeft meegekregen om te kijken hoe de relatie tussen lokale overheid en de inwoners verbeterd kan worden. Dat is een hele grote opgave. Voor ons allemaal. Voor de zomer wil ik ook dat we bij elkaar gaan komen om te onderzoeken hoe we het percentage stemgerechtigden dat gebruik maakt van zijn grondrecht omhoog kan worden gebracht.”

“Het is belangrijk dat u elkaar vasthoudt”

“Tot slot wil ik u meegeven, let op het thuisfront. En mensen thuis, let op het raadslid. De komende jaren zal er heel hard gewerkt worden. Waarbij avonden en vrije weekenden wel eens anders zullen gaan verlopen. En waarbij op social media ook wel eens minder leuke reacties voorbij zullen komen. Het is belangrijk dat u elkaar vasthoudt, dat is ongelofelijk belangrijk.”

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit 24 vrouwelijke raadsleden en 21 mannelijke. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar.