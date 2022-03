Nieuwe fase Operatie Julianaplein maandag van start, verkeershinder verwacht

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De werkzaamheden aan het Julianaplein gaan maandag de vijfde fase in. Dit gaat gepaard met nieuwe afsluitingen en omleidingsroutes.

In de nieuwe fase kan verkeer rechtstreeks van Drachten naar Assen en vice versa rijden. Daarbij maakt het verkeer gebruik van de tijdelijke brug, die aangelegd is over het Noord-Willemskanaal, en het tijdelijke Julianaplein. Dit tijdelijke Julianaplein werd de afgelopen periode al gebruikt door verkeer dat tussen Assen en Hoogezand rijdt. Maar die verbinding is vanaf maandag juist niet meer te gebruiken.

Verkeer tussen Drachten en Hoogezand en tussen Assen en Hoogezand en vice versa kan gebruik maken van de omleidingsroute via de noordelijke ringweg. Ook kan er voor gekozen worden om om te rijden via Waterhuizen of via de N33. Aanpak Ring Zuid adviseert mensen om thuis te werken of om op de fiets naar hun werk te komen. Toch wordt er vanwege de nieuwe situatie verkeershinder verwacht. Fase 5 duurt tot vrijdag 6 mei.