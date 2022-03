Nieuw onderwijscentrum van RUG bij UMCG krijgt naam van verzetsstrijdster Anda Kerkhoven

nieuws

Het nieuwe Onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bij het UMCG gaat het Anda Kerkhoven Centre (AKC) heten. Dat maakten de RUG en het UMCG vrijdagochtend bekend.

De naam Anda Kerkhoven Centre is gekozen uit de inzendingen voor een prijsvraag onder medewerkers en studenten gekozen. De jury bestond onder anderen uit Arjen Dijkstra, directeur Universiteitsmuseum en Mart van Lieburg, bijzonder hoogleraar Medische Geschiedenis.

“Anda Kerkhoven verdient een ereplaats aan de Rijksuniversiteit Groningen”, schrijft de jury in haar rapport. “Met de naamgeving voor het nieuwe gebouw leeft zij verder in herinnering voort.”

Verzetsheldin

Anda Kerkhoven werd geboren op 10 april 1919 in Saint-Cloud in Frankrijl en groeide op in het voormalig Nederlands-Indië. Anda studeerde eerst geneeskunde in Batavia, maar weigerde principieel dierproeven uit te voeren. Daarom vertrok ze in 1938 naar Nederland om aan de RUG te studeren. Ze werd in Stad lid van studentenvereniging Magna Pete, een voorloper van het huidige Vindicat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich aan bij de verzetsgroep Groep-De-Groot.

Op 27 december 1944 werd Anda gearresteerd door de Sicherheitsdienst, waarna ze gemarteld werd door de beruchte SD’er Robert Lehnhoff. In maart 1945 werd Anda door de SD doodgeschoten op de grens van Glimmen en Haren.

Er liggen gedenkstenen voor haar studentenhuis in de Ranitzstraat en op de plek waar ze is vermoord, bij het bosgebied Appelbergen bij Glimmen. Haar naam staat ook op een plaquette in het Academiegebouw ter herinnering aan hen die stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de nieuwe ontvangstzaal in het gerenoveerde Stadhuis wordt vernoemd naar Anda Kerkhoven.

Anda Kerkhoven Centre wordt tien hoog

De bouw van het Anda Kerkhoven Centre ging vrijdag officieel van start. Het nieuwe gebouw van ongeveer 12.000 vierkante meter bestaat uit twee delen. Het bestaat uit een hoge onderwijstoren van baksteen en een lagere foyer waar de verschillende programmaonderdelen zijn ondergebracht met daar bovenop een groene daktuin.

Het gebouw wordt tien verdiepingen hoog, krijgt drie collegezalen voor 250, 200 en 80 mensen en 56 projectruimtes voor kleine groepen. Daarnaast komt er een gemeenschappelijke ‘foodcourt’ en een aantal winkels.

Het Anda Kerkhoven Centre moet eind 2023 klaar zijn.