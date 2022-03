Nieuw deel Willem Lodewijk Gymnasium geopend

Een luide knal luidde de opening van het nieuwe gedeelte van de school in. Een docent bracht een waterstof gevulde ballon met een aansteker tot ontploffing. De keuze voor een opening door een docent natuurkunde was geen willekeurige keuze. Voor de verbouwing kampten met name de bètavakken op de school met ruimtegebrek.

Een deel van de voorzijde van het pand werd gesloopt en maakte plaats voor moderne biologie-, natuurkunde- en scheikundelokalen op de begane grond. De drie nieuwe theorie-lokalen liggen op de eerste verdieping. Het oude gebouw (uit 1969) is wel grotendeels behouden gebleven. De aangrenzende lokalen zijn tijdens de verbouwing ook verduurzaamd.

Voor de verbouwing leende de school zo’n 1,2 miljoen euro van de gemeente en zette zelf 1,3 miljoen euro bij. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een vaste rente van ongeveer 0,5 procent. De gemeente noemt de financiering van de verbouwing dan ook een mooi voorbeeld van samenwerking: “De school neemt het initiatief om zelf te investeren in het gebouw en de gemeente ondersteunt via een lening. De school kan deze lening in een rustig tempo terugbetalen.”