Nieuw bestuur voor Groningse afdeling Volt

Foto: Chris Aalbers

Met een nieuw bestuur wil de Groningse afdeling van Volt zich de komende drie jaar gaan profileren in Groningen. Na de worsteling tussen een deel van de Groningse en de landelijke afdeling van Volt rond de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, hoopt de partij zich nu te richten op nieuwe uitdagingen.

Na een selectieprocedure zijn Karin Lanenga (co-voorzitter), Rik Seinen (co-voorzitter) Laura Reinink (penningmeester), Rob Hartvelt (algemeen bestuurslid) en Trinet Holtslag (algemeen bestuurslid) met een meerderheid van de stemmen door de leden goedgekeurd.

De Groningse afdeling van Volt wilde eigenlijk mee gaan doen aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, maar besloot twee maanden na dit besluit toch af te zien van deelname, omdat er te weinig kandidaten beschikbaar zouden zijn. Een deel van de Groningse afdeling wilde doorgaan met de verkiezingscampagne, maar moest gedwongen stoppen van de landelijke partij. Een onrechtmatig besluit, zo stelde de Commissie van Geschil en Beroep van de partij in januari. Maar het kwaad was al geschied.

Het bestuur van Volt Groningen wil zich nu gaan richten op ‘volgende uitdagingen die onze partij tegen zal komen’, stelt co-voorzitter Rik Seinen. “Na de successen van onze zusterpartijen door het hele land zijn we enthousiast om ons geluid ook meer hier in het noorden te laten horen, en we zijn er van overtuigd dat dit bestuur het juiste is om ons hierbij aan te voeren.”