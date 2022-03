Nicolaasschool in Haren haalt ruim 25.000 euro op voor Oekraïne

nieuws

De bekendmaking van het bedrag. Foto: ingezonden

Leerlingen van de Nicolaasschool in Haren hebben de afgelopen periode 25.616 euro opgehaald voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

“We zagen de beelden van de oorlog op televisie, en we wilden graag iets doen”, vertelt initiatiefnemer Yvonne de Jonge. “We zijn een katholieke school, waarbij er zijn voor je medemens een belangrijk gedachtegoed is. We zijn een werkgroep begonnen met daarin elf bovenbouw leerlingen. We vonden het belangrijk dat we iets actiefs gingen doen. Dus niet het inzamelen van kleding, maar dat kinderen iets zouden gaan doen om tot een bedrag te komen.”

Maatschappelijke stage

En zo ontstond het idee voor het lopen van een maatschappelijke stage. “Jaren geleden heb ik te maken gehad met een initiatief waarbij er gewerkt werd voor een vergoeding, waarbij het geld naar een stichting ging. Ik dacht, kunnen we zoiets ook niet op school doen? Dat we kinderen een maatschappelijke stage laten doen, waarbij het ‘salaris’ dat ze verdienen naar Giro 555 gaat. Daarmee creëer je iets wat verschillende kanten op werkt. Het levert iets op voor het goede doel, je leert maatschappelijk bewust te zijn en je bent bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Welke leerling op de basisschool kan nu zeggen dat ze een maatschappelijke stage hebben gedaan? En dat heeft geweldig goed uitgepakt.”

Makelaarsbedrijven, notarissen, bouwbedrijven

Deels onder schooltijd en deels in de eigen tijd gingen kinderen aan de slag. “De eerste ideeën waren heel voorzichtig door aan de slag te gaan in het bedrijf van vader of moeder, maar dat is steeds groter geworden. Er hebben kinderen werkervaring opgedaan bij makelaarsbedrijven, bij architecten, op de boerderij en zelf bij een bouwbedrijf dat actief is bij de bouw van de zuidelijke ringweg. Voor alles is natuurlijk toestemming verleend.”

Sponsorloop

Maar de actie werd groter. “Ook onze onderbouwklassen zijn in actie gekomen. Vorige week woensdag hebben we voor hen een sponsorloop gehouden. Maar er was ook een braderie, waar cup-cakejes, suikerspinnen, boeken en posters verkocht werden voor het goede doel. Ik had echt het Koninginnedag-gevoel van vroeger, wat versterkt werd door het mooie weer. Voor de actie hadden we een streefbedrag van 2.000 euro, maar uiteindelijk is dat ruim 25.000 euro geworden. Dus dan begrijp je wel hoe trots we zijn op iedereen.”

“Het nieuws houdt kinderen bezig”

Volgens De Jonge maakt het nieuws uit Oekraïne ook indruk op de kinderen. “Het is wel per kind afhankelijk. Maar zeker als ze wat ouder zijn, dan is het een onderwerp dat ze wel bezighoudt. We besteden er ook aandacht aan. Onze taak als leerkracht is ook om het nieuws met ze door te nemen, om daar open voor te staan. En dat is ook goed. Wellicht dat hier in de toekomst Oekraïense vluchtelingenkinderen op school les gaan krijgen, we hebben een meisje op school wiens opa en oma in Oekraïne wonen. Dus als school raakt het ons zeker, en willen we daar op een goede manier mee om gaan.”