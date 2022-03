Nick Achterhof nieuwe trainer zaterdagafdeling Be Quick 1887

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

Nick Achterhof wordt volgend seizoen de trainer van de zaterdagafdeling van Be Quick 1887 dat in de derde klasse speelt. Achterhof volgt Rik Spekken op, die vanwege drukte een jaar stopt als trainer.

Achterhof is momenteel trainer van het O-19 elftal van Be Quick. “Met Nick hebben we een zogenoemde trainer uit het eigen nest vastgelegd. Het is goed om te zien hoe Nick elk seizoen stappen heeft gemaakt met deze promotie als mooie bekroning, aldus Frans Lὕbeck, voorzitter van de technische commissie van Be Quick.

“In de stap van de jeugd naar de senioren zie ik een uitdaging die ik ontzettend graag aanga. Ik ben dan ook blij met het vertrouwen van de club, om samen de zaterdag senioren naar een hoger niveau te tillen,’’ zegt Achterhof.