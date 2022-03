sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie

GIJS heeft de eerste halve finale wedstrijd in de play-offs om het kampioenschap in de eredivisie zaterdagavond verloren.

In sportcentrum Kardinge was het toekomstteam van Tilburg Trappers voor 500 toeschouwers met 0-3 te sterk. Na de eerste periode stond het 0-0. De Brabanders scoorden in de tweede periode twee keer en in de derde nog een keer. Zondagavond is de return in Tilburg.

De Tilburgers eindigden in de reguliere competitie op de eerste plaats. GIJS werd vijfde.