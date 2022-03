NPG stelt vier ton beschikbaar voor drie films met verhalen uit provincie

nieuws

Het Nationaal Programma Groningen is op zoek naar drie professionele voorstellen voor Groninger films. Daarvoor stelt het NPG 445.000 euro beschikbaar, verdeeld over één lange speelfilm en twee kortere, kleinere projecten.

Volgens het NPG is het belangrijk dat de makers een verhaal vastleggen, wat zich afspeelt in een Groningse omgeving. Dat het Groningse trots uitstraalt en dat niet-Groningers kennismaken met een kant van Groningen die stereotypen voorbijgaat. Er is 325.000 euro beschikbaar voor een (speel)film en voor twee kleinere films 60.000 euro per project.

“Voor de grotere film zoeken we een ervaren filmmaker”, vertelt Siem Jansen, directeur van het Nationaal Programma Groningen. “Met de kleinere films geven we jonge Groningse talenten de kans om zich verder te ontwikkelen. Ook vinden we het belangrijk dat filmmakers inwoners betrekken bij de film. Over de precieze invulling laten we ons graag verrassen.”

Filmmakers krijgen tot en met 8 mei 2022 de tijd om een beknopt voorstel in te sturen, met daarin onder andere een omschrijving van hun idee, motivatie en met wie ze gaan samenwerken. Het NPG nodigt vervolgens voor de beide categorieën maximaal tien inschrijvers uit om hun voorstel mondeling toe te lichten. Na de zomer wordt bekend wie de twee kleinere films gaan maken. Begin volgend jaar maakt het NPG de maker van de speelfilm bekend.

Filmmakers krijgen tot en met 8 mei 2022 de tijd om hun voorstel in te sturen. Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Programma Groningen.