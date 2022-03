‘Vanaf 23 maart niet meer testen bij grote evenementen en geen mondkapjes meer in OV’

nieuws

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Volgens bronnen rond het kabinet wil de regering alle coronamaatregelen vanaf 23 maart gaan schrappen. Dat melden De Telegraaf en de NOS donderdagmiddag. Dat zou betekenen dat de mondkapjesplicht verdwijnt uit het openbaar vervoer. Ook zouden bezoekers aan evenementen waar meer dan vijfhonderd mensen bij elkaar komen zich dan niet meer verplicht moeten laten testen op het coronavirus.

Alleen de basisregels (handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten) zouden dan nog van kracht blijven.

De bronnen rond het kabinet houden wel een slag om de arm, vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland. Omdat deze met name onder ouderen plaatsvinden, kan het zijn dat het aantal ziekenhuisopnames toch gaat toenemen. Vrijdag komt het OMT bij elkaar voor een advies over de voorgenomen versoepelingen.

Komende dinsdag maakt het kabinet definitief bekend of de coronamaatregelen worden geschrapt.