Na elf seizoenen topvolleybal stopt Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst ermee

Foto via Lycurgus

Na dit seizoen stopt Lycurgus-middenman en aanvoerder Dennis Borst met volleyballen. De dertigjarige Borst wil zich, na elf seizoenen op het hoogste Nederlandse niveau, richten op zijn werk en zijn familie.

Borst stelt samen met zijn vriendin een plekje in zuidelijke richting te willen zoeken en daarom weg te gaan uit Groningen. Borst heeft een nieuwe baan in Zwolle en begint zijn familie steeds meer te missen, aldus de 30-jarige middenspeler: “Laatst ging mijn vriendengroep op wintersport en dan kan ik niet mee. Dat soort dingen wil ik ook meemaken. Ik wil mijn nichtje op zien groeien en zo zijn er meer dingen.”

In zijn elf seizoenen bouwde Borst een indrukwekkende erelijst op. Drie landstitels, drie gewonnen bekers en vier Supercups vielen Borst ten deel tijdens zijn carrière. “Volleybal heeft elf jaar lang op plek één gestaan in mijn leven en het moment is gekomen om dat te veranderen”, stelt Borst. “Ik ben er elf jaar volle bak voor gegaan en ik wil niet veel minder doen dan de rest van het team en dan een wedstrijdje meedoen. Zeker met zo’n goed trainingsprogramma als bij Amysoft Lycurgus als je meedoet voor de prijzen.”