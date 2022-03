Atelier Museumtechnische Werken maakt doorstart

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Een lange periode van onzekerheid voor deelnemers, medewerkers en klanten van het Atelier Museumtechnische werken is ten einde. De enige plek in Groningen waar mensen een bronzen kunstwerk kunnen laten gieten blijft behouden voor de Stad.

De directie van de werkplaats maakte vrijdagmiddag bekend dat het bedrijf wordt overgenomen door Philadelphia Werk & Begeleiding Noord Nederland. Met de medewerkers van MTW worden op dit moment nog gesprekken gevoerd over een mogelijke overstap naar Philadelphia.

“Deze week is duidelijk geworden dat Philadelphia, door de inzet van haar unieke methodieken, in staat is activiteiten toe te voegen aan het bestaande palet van MTW”, laat regiomanager Tineke Westera namens Philadelphia weten. “Hierdoor wordt een gezonde voortzetting van de activiteiten mogelijk en kan de continuïteit van de ondersteuning voor de deelnemers worden gewaarborgd.”

Sluiting dreigde

In december liet MTW weten dat het bedrijf de deuren in april van dit jaar moest sluiten, vanwege structurele tekorten op de begroting. Het bedrijf stelde toen dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is na jaren interen op de reserves. Het bedrijf werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op het gebied van re-integratie) en werd hard geraakt door de invoering van de Participatiewet. Daardoor kwam er structureel te weinig geld binnen vanuit de gemeente.

Eenmalige bijdrage van gemeente voor doorstart

Daarop ontstond veel verontwaardiging binnen het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Wethouders Inge Jongman en Carine Bloemhoff zijn dan ook blij dat Philadelphia de werkzaamheden van Ateliers Museumtechnische Werken voortzet. De gemeente financiert de doorstart met een eenmalige bijdrage van honderdduizend euro, die nodig is om de overgang naar een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken.