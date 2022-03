Muntingbrug wordt tijdens sloop Julianabrug gerenoveerd

nieuws

Foto: google maps

De Muntingbrug wordt gerenoveerd wanneer de Julianabrug gesloopt wordt. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

De Muntingbrug is een fietsbrug over het Noord-Willemskanaal en ligt direct naast de Julianabrug. Bij Aanpak Ring Zuid komen de laatste tijd veel vragen binnen of deze brug ook gaat verdwijnen. “De brug blijft bestaan, maar het wegdek van deze brug wordt wel gerenoveerd. De fietsbrug is dan voor langere tijd buiten gebruik”, meldt Aanpak Ring Zuid.

De huidige Julianabrug wordt gesloopt en wordt in de toekomst vervangen door een vaste brug met een doorvaarthoogte van 5.40 meter. De hoogte is daarmee gelijk aan de hoogte van de hefbrug in het verlengde van de Laan Corpus den Hoorn. “De Muntingbrug blijft op precies dezelfde plek liggen en wordt ook niet hoger. Deze fietsbrug kan straks net als nu open om de schepen door te laten.” Het is nog onbekend wanneer de renovatie van de brug precies gaat plaatsvinden.