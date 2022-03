Motorrijder gewond bij verkeersongeluk noordelijke ringweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de noordelijke ringweg is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.20 uur ter hoogte van de afrit naar Zernike. “Door nog onbekende oorzaak zijn een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Wind. “Daarbij is veel schade ontstaan.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De motorrijder is door verpleegkundigen van een ambulance behandeld en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Door het ongeluk was één rijbaan tussen De Hoogte en het Reitdiep afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de motor weg te slepen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.