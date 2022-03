“Morgen de meest winterse dag van deze winter, maar ik geloof niet in een pak sneeuw”

nieuws

Foto: Rob - twitter.com/Rob20_11

Het gaat donderdag de meest winterse dag van deze winter worden. Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis over wat we donderdag kunnen verwachten.

“Het is heel lastig om een voorspelling te maken”, vertelt Kamphuis. “De ervaring is dat de modellen bij negen van de tien keer de sneeuwval overschatten. Wel ben ik er van overtuigd dat we morgen te maken krijgen met sneeuw en ook met langdurige sneeuwval. Mijn verwachting is dat het morgenochtend nog rustig zal zijn. In de middag haalt de wind aan en krijgen we te maken met sneeuwval.”

Accumulatie

“De verwachting is dat er 10 tot 15 millimeter neerslag gaat vallen. De precieze accumulatie sneeuw is echter onduidelijk. Je moet je realiseren dat we niet uit een winterperiode komen. De afgelopen week was het voorjaar met warme temperaturen. Dat betekent dat de grond warm is. De temperatuur op neushoogte loopt morgen terug naar 1 of 2 graden, maar op klomphoogte is het dan 8 of 9 graden. Sneeuw die valt zal dus snel gaan wegsmelten. Pas wanneer er meer sneeuw valt dan er weg kan smelten, kan er een sneeuwdek gaan ontstaan.”

Gevoelstemperatuur

“In een pak sneeuw geloof ik dan ook niet. Maar ik denk wel dat grasvelden, landerijen en daken wit kunnen worden. En ook wegen. Bij hevige sneeuwval kan de weg wit worden, en dat betekent kans op gladheid en ook slecht zicht tijdens buien. En daarnaast, en dat moeten we niet vergeten, is de koude wind. De gevoelstemperatuur ligt morgen in de middag tussen de -7 en de -10 graden. En dan is het echt even winters.”