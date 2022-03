Molenaars Het Groninger Landschap op zoek naar boomstammen

nieuws

Koren- en houtzaagmolen Bovenrijge in Ten Boer, met op de achtergrond De Widde Meulen. Foto: Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4061188

De molenaars van de monumentale zaagmolens die natuurorganisatie Het Groninger Landschap in haar beheer heeft zijn op zoek naar boomstammen.

“De molenaars willen graag zagen maar er is een te kort aan boomstammen”, laat Het Groninger Landschap weten. “Wie gunt een omgewaaide boom een tweede leven en draagt zo bij aan het behoud van ons erfgoed?” Daarmee verwijst de organisatie naar de storm van drie weken geleden die veel bomen in de gemeente heeft geveld.

Het Groninger Landschap heeft twee zaagmolens in beheer. Zaagmolen Bovenrije in Ten Boer heeft dienst gedaan als zaag-, polder-, pel- en korenmolen. De molen werd oorspronkelijk in 1903 tussen Thesinge en Ten Boer gebouwd. De andere zaagmolen is te vinden in Woltersum waar molen Fram staat. Fram is vernoemd naar het schip Fram van de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen.