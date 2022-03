Mogelijk ook Oekraïense vluchtelingen in voormalig Formule 1-hotel Helsinkistraat

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen wil ook het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkistraat gaan gebruiken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat maakte het gemeentebestuur deze week bekend aan de gemeenteraad.

Volgens het college van B&W wonen er nu ruim driehonderd vluchtelingen in de drie andere opvanglocaties voor mensen uit het door oorlog getroffen land. In totaal zullen er rond half april opvangplekken zijn voor 450 mensen, verdeeld over het voormalige Nescio-hotel in Haren, de studentenflat aan de Kornoeljestraat (Cornus) en de slaapboot in het Eemskanaal.

De opvang in de studentenflat aan de Kornoeljestraat is echter maar tijdelijk beschikbaar. Op 1 augustus moeten de vluchtelingen weg zijn, omdat er dan weer internationale studenten in gaan wonen. De beide andere locaties zijn voorlopig voor een half jaar beschikbaar, maar hier lijkt verlenging mogelijk. Dat betekent wel dat de gemeente nu al op zoek moet naar meer opvangplekken, zowel om extra vluchtelingen te kunnen opvangen, maar deels ook ter vervanging op termijn van de bestaande opvang.

Het gemeentebestuur heeft verschillende opvangplekken op het ook, zo schrijft het college. Vanaf begin april is het voormalig Formule 1 hotel aan de Helsinkiweg beschikbaar met ongeveer 120 plekken. Het pand is echter niet brandveilig en de gemeente wil daarom verbouwingswerkzaamheden gaan uitvoeren. De omwonenden hebben inmiddels een brief gekregen over de plannen.

In het hotel zat tot voor kort de bed-bad-broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij vertrokken eind dit jaar uit het pand.